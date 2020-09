Netatmo hat bekannt gegeben, dass das französisches Smart-Home-Unternehmen ab dem 28. September – und somit schon ab der kommenden Woche – seine smarte Videotürklingel mit HomeKit-Support anbieten wird. Die smarte Videotürklingel ermöglicht es zu sehen, wer vor der Haustür steht und dieser Person zu antworten – egal, wo man sich gerade aufhält.

Smarte Videotürklingel von Netatmo ab 28. September erhältlich

Mittlerweile gibt es das ein oder andere Unternehmen, welches eine smarte Videotürklingel anbietet. In Kürze reiht sich Netatmo in die Reihe der Anbieter ein. Ab dem 28. September ist die Smarte Videotürklingel mit HomeKit-Support von Netatmo erhältlich.

Mit der Smarten Videotürklingel von Netatmo wisst ihr, wer bei euch vor der Tür steht, auch wenn ihr selbst nicht daheim ist. Klingelt jemand an der Tür, erhaltet ihr einen Videoanruf auf eurem Smartphone und seht euren Besuch. Ihr könnt dann entscheiden, ob ihr über das Smartphone antworten möchtet oder nicht. So könnt ihr zum Beispiel vom Büro aus dem Postboten mitteilen, wo dieser ein Paket hinterlegen soll.

Bei seiner smarten Videotürklingel setzt Netatmo auf künstliche Intelligenz. Durch KI-Algorithmen kann das Produkt zwischen Personen und unbedeutenden Bewegungen unterscheiden. Sollte sich jemand vor dem Eingangsbereich aufhalten, erhält der Benutzer eine Benachrichtigung „Person erkannt“ auf sein Smartphone. Zeitgleich wird ein Video des Ereignisses aufgenommen. Dank des integrierten Mikrophons und Lautsprechers kann er den Eindringling davon abhalten, sich seinem Haus zu nähern.

Keine Abonnementskosten und 100% Datenschutz

Alle Funktionen der Smarten Videotürklingel sind kostenfrei verfügbar, auch die Videospeicherung.

Der Verlauf der über die Türklingel erhaltenen Anrufe wird lokal auf einer internen MicroSD-Karte gespeichert.

Die MicroSD-Karte ist verschlüsselt und gewährleistet so einen höheren Datenschutz. Um die Datenübertragung zum Smartphone des Benutzers zu sichern, verwendet die Smarte Videotürklingel eine End-to-End-Verschlüsselung.

Installation: Alte, verkabelte Türklingel einfach ersetzen

Der Benutzer kann seine Smarte Videotürklingel selbst installieren. Er behält die vorhandene verkabelte Glocke bei und ersetzt ganz einfach den Knopf der Türklingel durch die Smarte Videotürklingel von Netatmo. Diese ist mit den meisten elektrischen Installationen, also mit 8-24 V und 230 V, kompatibel. Ein Online-Tool steht zur Verfügung, um die Kompatibilität der eigenen Installation mit der Netatmo-Türklingel zu überprüfen.

Der Benutzer verbindet seine Smarte Videotürklingel mit dem WLAN-Netz, um so das Gerät fernzusteuern. Der Nutzer hat über die Netatmo Security App per Smartphone oder Tablet Zugang zu all ihren Funktionalitäten.

Die Smarte Videotürklingel verfügt über eine 1080p-Full-HD-Kamera mit 140-Grad-Weitwinkelobjektiv und bietet so eine optimale Videoqualität. Die HDR-Funktion der Kamera verhindert ruckartige Beleuchtungsänderungen und ermöglicht es dem Nutzer, genau zu sehen, was vor seinem Haus passiert, egal, welche Lichtverhältnisse vorliegen. So ist auch das Gesicht des Besuchers bei Gegenlicht scharf.

Die Smarte Videotürklingel von Netatmo schützt dank der Infrarot-Nachtsicht bei Tag und Nacht das Zuhause. So sieht der Nutzer stets das Gesicht des Besuchers vor seiner Tür – und das selbst bei völliger Dunkelheit.

HomeKit-Support

Die Netatmo Videotürklingel ist HomeKit-kompatibel. Ihr könnt Szenarien festlegen und eure Türklingel beliebig mit anderen smarten Geräten eures Zuhauses verknüpfen. Es lässt sich zum Beispiel einstellen, dass die Außenbeleuchtungen am Haus automatisch angehen, sobald eine Person von der Smarten Videotürklingel erkannt wird. Dies ermöglicht es, eventuelle Einbrecher fernzuhalten.

Mit HomeKit erhaltet ihr per Sprachsteuerung Zugriff auf das in Echtzeit durch die Smarte Videotürklingel aufgenommene Bildmaterial. Das funktioniert mit einem einfachen Befehl: „Hey Siri, zeig mir meinen Eingangsbereich.“

Preis & Verfügbarkeit

Die Smarte Videotürklingel von Netatmo ist ab dem 28. September 2020 auf der Webatmo-Webseite sowie bei Amazon, Tink, Gravis, MSB und Hornbach zu einem Preis von 299,99€ erhältlich.