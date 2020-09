Wenige Stunden vor dem Verbot neuer App-Downloads in den Vereinigten Staaten kündigte TikTok an, dass das Unternehmen mit Oracle und Walmart einen Vertrag abgeschlossen hat, der die Video-Plattform im Land am Leben erhält. Der Deal sei auch von Donald Trump gebilligt worden, berichtet Bloomberg.

TikTok verbleibt in den US-Stores

Nachdem US-Präsident Trump angekündigt hatte, chinesische Apps aus den USA zu verdammen, sah es für TikTok nicht gut aus. Als der chinesische Mutterkonzern ByteDance dann auch noch ein Angebot für eine Microsoft-Übernahme des US-Geschäfts der Video-Plattform ablehnte, war das Aus fast besiegelt. Nun gibt es jedoch eine überraschende Wendung. Entgegen der letzten Meldungen ist die US-Regierung nun doch mit einer Technologiepartnerschaft zwischen ByteDance und Oracle einverstanden. Ebenfalls mit an Bord ist Walmart.

Durch den Deal wird ein neues Unternehmen, TikTok Global, gegründet, an dem Oracle und Walmart zusammen bis zu 20 Prozent der Anteile übernehmen können. TikTok Global wird seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben und 25.000 Arbeitsplätze in das Land bringen. TikTok gibt an, dass Oracle für die Speicherung von Nutzerdaten verantwortlich sein wird und betont damit die Verpflichtung des Unternehmens, die Privatsphäre seiner Nutzer zu schützen. In einer Pressemitteilung erklärt das Unternehmen: