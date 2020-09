Die Deutsche Telekom hat am heutigen Tag eine Cashback-Aktion gestartet. Kunden erhalten im Rahmen dieser Promo 100 Euro Rückvergütung auf ihrem Girokonto gutgeschrieben.

Telekom startet Cashback-Aktion

Ab sofort und bis zum 15. Oktober gibt es bei der Telekom eine Cashback-Aktion. Das Motto lautet „100 Euro Cashback auf alle MagentaMobil Tarife“. Passend dazu hält das Bonner Unternehmen auch die passenden Smartphones bereit.

Die Telekom schreibt

Im Aktionszeitraum 21.09.–15.10.2020 erhalten Kunden bei Abschluss eines neuen Mobilfunk-Vertrags mit und ohne Endgerät in den Tarifen MagentaMobil, MagentaMobil Young und Family Card (Ausgeschlossen Special-Tarife, Family Card Basic und Datentarife) 100 € auf ihrem Girokonto gutgeschrieben.

Die Aktion gilt übrigens nicht nur für Neukunden, sondern auch für Bestandskunden. Kunden, die eine Vertragsverlängerung durchführen, erhalten ebenfalls die Gutschrift beim Wechsel in einen mindestens gleichwertigen Tarif der aktuellen Generation. Die Gutschrift wird nicht in Verbindung mit einer monatlichen Grundpreisbefreiung gewährt, wenn diese mehr als 3 Monate umfasst. Alle Details findet ihr hier.

Solltet ihr derzeit über ein neues Smartphone nachdenken und die Deutsche Telekom als euren Vertragspartner in Betracht ziehen, dann lohnt sich in jedem Fall der Blick auf die Telekom-Webseite. Viel schneller lassen sich 100 Euro nicht verdienen. Die MagentaMobil Tarife enthalten eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, eine Datenflat (Highspeed-Volumen in Abhängigkeit des exakten Tarifs, im L-Tarif sind es 24GB), 5G wenn verfügbar, EU-Roaming und eine HotSpot-Flat. Zudem könnt ihr verschiedene StreamOn-Optionen kostenlos hinzubuchen.