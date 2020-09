watchOS 7 und iOS 14 sind da – genau genommen schon ein paar Tagen. Nachdem wir euch bereits auf ein paar Apple-Videos zu iOS 14 aufmerksam gemacht, hat Apple nun auch zwei Clips zu watchOS 7 veröffentlicht. Es dreht sich um die Schlafüberwachung und die Messung des Blutsauerstoffgehalts.

Schlafüberwachung in watchOS 7

Mit watchOS 7 hat die Apple Watch Schlaftracking eingeführt. Durch das Erkennen minimalster Bewegungen durch den Beschleunigungssensor der Watch, die die Atmung während des Schlafs signalisieren, erkennt die Apple Watch auf intelligente Weise, wann der Träger schläft und wie viel Schlaf er jede Nacht bekommt. Am Morgen erhält Nutzer eine grafische Darstellung ihres Schlafs der vorangegangenen Nacht, einschließlich Wach- und Schlafphasen. Außerdem sieht man ein Diagramm, das den wöchentlichen Schlaftrend anzeigt.

Mit dem eingebundenen Video gibt euch Apple einen Einblick in das Schlaftracking und wir ihr die Schlafüberwachung in watchOS 7 nutzt.

Apple Watch 6: Messung des Blutsauerstoffgehalts

Die Apple Watch Series 6 erweitert die Gesundheitsfunktionen früherer Apple Watch-Modelle um eine neue Funktion, mit der der Nutzer ganz bequem die Sauerstoffsättigung des Blutes messen und so seinen allgemeinen Fitnesszustand und sein Wohlbefinden besser einschätzen kann. Die Sauerstoffsättigung oder SpO2 steht für den Anteil der mit Sauerstoff beladenen roten Blutkörperchen, die den über die Lunge eingeatmeten Sauerstoff aufnehmen und in den Rest des Körpers verteilen. Der Wert zeigt an, wie gut dieses sauerstoffhaltige Blut im gesamten Körper transportiert wird.

Auf YouTube hat Apple nun ein Video veröffentlicht, mit dem der Hersteller erklärt, wie ihr die Messung des Blutsauerstoffgehalts mit der Apple Watch 6 durchführt.