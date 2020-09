iOS 14 bietet ein praktisches Feature, das uns stets anzeigt, ob eine App auf die Kamera und Mikrofon des iPhone zugreift. Dargestellt wird dies anhand eines farbigen Punktes in der Statusleiste. Zudem informiert uns iOS 14 jetzt, wenn neugierige Apps auf die Zwischenablage zugreifen.

Was bedeuten die farbigen Punkte in iOS 14?

Ein großes Update bringt manchmal so viel Neues, dass man schon einmal von der einen oder anderen Neuerung überrascht wird. So auch geschehen bei Apples neuer Statusleiste. Viele Nutzer fragten sich nach der Installation von iOS 14, was die farbigen Punkte in der Statusleiste zu suchen haben. Die Punkte haben eine wichtige Aufgabe. Sie zeigen, ob eine App gerade auf die Kamera und/oder Mikrofon zugreift.

Ein orangefarbener Punkt über oder neben dem Mobilfunk-Symbol signalisiert den Zugriff auf das Mikrofon. Ein grüner Punkt hingegen informiert darüber, dass die Kamera oder die Kamera und das Mikrofon von einer App auf dem iPhone verwendet werden. Während der Punkt angezeigt wird, lässt sich im Kontrollzentrum erkennen, welche App gerade für den Zugriff verantwortlich ist.

In der Regel findet sich eine logische Erklärung für den Zugriff auf die Kamera bzw. das Mikrofon. Falls dies nicht der Fall ist und euch die Nutzung suspekt vorkommt, ist Vorsicht geboten – möglicherweise will ein App-Entwickler gerade mehr Daten abgreifen, als euch lieb ist. Generell geben die neuen Statussymbole einen guten Hinweis auf die Arbeitsweise von Apps in Verbindung mit der Kamera und Mikrofon.

Ebenfalls einen tieferen Einblick erlaubt die Überwachung der Zwischenablage. So teilt iOS 14 unter anderem nun auch mit, dass eine App ohne das Zutun des Nutzers auf die Zwischenablage zugreift. Bereits in der Beta von iOS 14 zeigte sich hierbei, dass einige Apps neugieriger sind, als sie es eigentlich sein sollten.