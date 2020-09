Die Deutsche Telekom hat mit MagentaEINS Plus einen neuen Tarif vorgestellt. Es handelt sich um das erste voll integriertes Angebot mit Festnetz und Mobilfunk in einem Vertrag. Ihr erhaltet unter anderem unbegrenztes Datenvolumen in Deutschland für zuhause und unterwegs.

Telekom präsentiert MagentaEINS Plus

Mit dem neuen Angebot MagentaEINS Plus bietet die Deutsche Telekom als erster Anbieter im deutschen Markt ein Angebot für zuhause und unterwegs in einem Vertrag. Und das ganz ohne Mindestvertragslaufzeit und mit deutschlandweit unbegrenztem Datenvolumen.

Blicken wir auf die Eckdaten. Mit MagentaEINS Plus bietet das Unternehmen einen Vertrag für alle Leistungen zuhause und unterwegs. Ihr erhaltet unbegrenztes Datenvolumen für den heimischen Internet-Anschluss und das mobile Surfen inklusive 5G. MagentaEINS Plus Kunden entscheiden dabei wahlweise zwischen einer Internet-Flat mit bis zu 100 und bis zu 250 MBit/s. EU-Roaming inklusive der Schweiz ist ebenso enthalten. 1GB Datenvolumen steht außerhalb der EU zur Verfügung.

MagentaEINS Plus wird ohne Mindestvertragslaufzeit abgeschlossen. Absolute Flexibilität erleben die Kunden, indem sie zusätzliche Dienste und Produkte ganz einfach aktivieren und auch wieder deaktivieren können.

Tarife und Angebote im Überblick

MagentaEINS Plus mit deutschlandweit unbegrenztem Highspeed-Volumen zuhause und mobil inklusive 5G, Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming inklusive der Schweiz und 1 GB zum Surfen außerhalb der EU gibt es in zwei Tarifen:

mit bis zu 100 MBit/s im Download und bis zu 40 Mbit/s im Upload, für 80 Euro monatlich, ohne Mindestvertragslaufzeit. MagentaEINS Plus M bietet bis zu 250 MBit/s im Download und bis zu 40 MBit/s im Upload, für 90 Euro monatlich, ohne Mindestvertragslaufzeit.

Community

Mit MagentaEINS Plus definiert die Telekom den „Community“-Begriff neu: Wer sich für den Tarif entscheidet, kann weitere Community-Mitglieder einladen. Egal ob klassische oder moderne Familien, Freunde oder Wohngemeinschaften, jung oder alt. Jeder kann mit dabei sein. Die Community Card von MagentaEINS Plus enthält eine Mobilfunk-Flatrate für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze. Zusätzlich lassen sich weitere kostenlose Vorteile an die Community vergeben: Damit erhält auch das Community-Mitglied deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen im Telekom Mobilfunknetz sowie 1 GB Datenvolumen für die Nutzung außerhalb der EU. Die Community Card beinhaltet für 25 Euro monatlich eine Telefonie-Flatrate für zuhause und unterwegs, mit 5 GB Highspeed-Datenvolumen inklusive 5G sowie EU-Roaming inklusive der Schweiz.

Der Teens-Vorteil ist kostenlos aktivierbar für Nutzer unter 18 Jahren. Die Community Card mit Teens-Vorteil kostet statt monatlich 25 Euro nur 10 Euro. Der Teens-Vorteil ist bei Bedarf auch mit dem Community-Vorteil kombinierbar.