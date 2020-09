Vor wenigen Tagen kündigte Apple an, dass der Apple Online Store am heutigen 23. September 2020 in Indien starten wird. Gesagt, getan. Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass wir den Stichtag erreicht haben. Der indische Apple Online Store hat mittlerweile geöffnet.

Apple Online Store startet heute in Indien

Im Laufe des Jahres zeichnete sich bereits ab, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis Apple seinen Online Store in Indien an den Start bringen wird. Am heutigen Tag – und somit pünktlich zum iPhone 12 (Pro) Verkaufsstart – ist es endlich soweit.

Apple betont, dass der neue Online-Shop Kunden das gleiche Premium-Erlebnis wie Apple Store-Standorte auf der ganzen Welt bietet. Der Apple Store Online stellt dementsprechend einen bequemen Ort dar, um Apple-Produkte zu kaufen. Online-Apple-Spezialisten stehen zur Verfügung, um Kunden von der benutzerdefinierten Konfiguration eines Mac bis zur Einrichtung neuer Geräte zu unterstützen. Kunden können sich direkt von Apple beraten lassen und sich über neue Produkte informieren, sowohl auf Englisch als auch auf Hindi.

In der begleitenden Pressemitteilung macht Apple zudem darauf aufmerksam, dass das Unternehmen seit mehr als 20 Jahren in Indien tätig ist und die laufenden Investitionen und Innovationen des Unternehmens knapp 900.000 Arbeitsplätze im ganzen Land unterstützen.