Google hat bekannt gegeben, dass „Google Maps“ seine Ansichten um ein Kartendetail mit Informationen zu COVID-19 erweitert. Der Startschuss fällt im Laufe dieser Woche.

Google Maps mit neuen Kartendetails zu COVID-19-Fällen

Google möchte uns einen guten Überblick auf die COVID-19 Fallzahlen mit an die Hand geben und aktualisiert hierfür seine Karten-Applikation.

Ähnlich wie die Kartendetails zur Verkehrslage oder zu Fahrradrouten und ÖPV/ÖPNV, erhalten Nutzerinnen und Nutzer eine in Google Maps dargestellte Übersicht zu COVID-19-Fallzahlen. Das Feature wird ab dieser Woche weltweit für Android und iOS eingeführt. Die Daten basieren auf verlässlichen Quellen wie Wikipedia, der New York Times und der Johns Hopkins University, die bereits ihre Informationen in der Google-Suche sichtbar machen. Die Datenbasis wird täglich in Google Maps aktualisiert.

Und so funktioniert’s