iOS 14 steht seit letzter Woche in der finalen Version als Download bereit und bringt allerhand Neuerungen mit sich. Auf die neue Funktion „Auf Rückseite tippen“ möchten wir euch kurz aufmerksam machen.

iOS 14: neue Funktion „auf iPhone-Rückseite tippen“

In den Bedienungshilfen von iOS verstecken sich einige interessante Funktionen. Auch die Neuerungen „Auf Rückseite tippen“ hat sich dort niedergelassen. Diese hatten wir ehrlicherweise nicht so richtig auf dem Schirm. Allerdings hat uns unser Leser Matthias (Danke!) auf diese Neuerung aufmerksam gemacht, so dass wir sie direkt an euch weiterleiten möchten.

Was hat es mit der Funktion „Auf Rückseite tippen“ auf sich? Ihr könnt zwei- oder dreimal auf die iPhone-Rückseite tippen, um eine vorher definierte Aktion schnell auszuführen. Dabei sind nahezu alle Aktionen möglich. Sollte eine Funktion von Apple nicht direkt aufgeführt sein, so könnt ihr diese mit einem Kurzbefehl ansteuern.

Ruft am iPhone -> Einstellungen -> Bedienungshilfen -> Tippen -> „Auf Rückseite tippen“ auf. Dort könnt ihr „Doppeltippen“ und „Dreimal tippen“ definieren. So könnt ihr beispielsweise einstellen, dass ein Doppeltippen ein Bildschirmfoto anfertigen. Tippt ihr dreimal auf die iPhone-Rückseite, so könnt ihr beispielsweise das Kontrollzentrum öffnen lassen.