Von offizieller Seite heißt es bislang nur, dass die neuen iPhone-Modelle ein paar wenige Wochen später als gewöhnlich angekündigt und auf den Markt kommen werden. Doch was bedeutet das im Detail? Für uns klingt das nach einer Verzögerung um vier bis fünf Wochen. Dies deckt sich auch mit den jüngsten Gerüchten, dass die iPhone 12 (Pro) Keynote am 13. September stattfinden wird. Bereits drei Tage später sollen die Vorbestellungen starten.

Leaker Jon Prosser hat in den letzten Wochen und Monaten mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen. Er hat zwar nicht immer voll ins Schwarze getroffen, seine Quote ist allerdings sehr gut.

Nachdem bereits gestern der 13. Oktober als mögliche Termin für die nächste Apple Keynote umhergeisterte, meldet sich Prosser am heutigen Tag zu Wort und berichtet ebenfalls vom 13. Oktober. Seinen Informationen zufolge wird die iPhone 12 (Pro) Keynote am besagten Termin stattfinden. Bereits am 16. Oktober sollen Anwendern die neuen iPhone Modelle vorbestellen können. Bereits am 23. Oktober sollen die ersten Modelle dann in den Verkauf gehen.

Lines up with the dates I have you last month 👀

I was told:

Event October 13

Pre-orders on 16

In stores on 23 https://t.co/9umqJqSzwq pic.twitter.com/fOt5eLzcBP

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 23, 2020