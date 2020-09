In der letzten Nacht hat Apple die Signatur von iOS 13.7 gestoppt. Dies ist durchaus normal und hat zur Folge, dass ein Downgrade ab sofort nicht mehr möglich ist. Falls ihr bereits auf iOS 14 aktualisiert habt, gibt es nun kein zurück mehr.

Downgrade nicht mehr möglich – Apple stoppt Signatur von iOS 13.7

Vergangene Woche hatte Apple die die finale Version von iOS 14 und Co. zum Download bereit gestellt. Dabei handelt es sich um ein großes Update für das iPhone, welches allerhand neue Funktionen an Bord hat.

Nun haben die Entwickler in Cupertino die Signatur von iOS 13.7 eingestellt. Dies ist ein übliches Prozedere und kommt nicht wirklich überraschen. Apple stoppt die Signatur der älteren iOS-Version, so dass kein Downgrade auf diese Version mehr möglich ist. Nun hat es iOS 13.7 getroffen.

Was bedeutet das? Falls ihr bereits auf iOS 14.0 geupdatet habt, so habt ihr ab sofort keine Möglichkeit mehr, zu iOS 13.7 zurück zu kehren. Apple gewährt nach der Freigabe einer neuen iOS-Version ein bestimmtes Zeitfenster, so dass ein Downgrade auf eine ältere Version grds. möglich ist. Dies kann manchmal sinnvoll sein, wenn mit der neuen Version Probleme auftreten. Dann können Anwender zurück auf die funktionierende Version.

Nach iOS 14.0 ist vor iOS 14.2. Die Beta-Phase des nächsten großes Updates hat bereits begonnen. Dann wird das Spiel wieder von vorne anfangen.