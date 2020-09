o2 hat heute bekannt gegebene ass das Unternehmen am 06. Oktober als erster deutscher Mobilfunkanbieter mit o2 my Prepaid Internet-to-Go ein voll flexibles Daten-Jahrespaket anbieten wird. Für einmalig 49,99 Euro erhalten Kunden 30GB Highspeed-Volumen.

Internet-to-Go – 30 GB Daten für 365 Tage

Lauer o2 ist der neue Tarif „o2 my Prepaid Internet-to-Go“ ideal für alle mobilen Endgeräte wie Laptop, Tablet oder Router. Das Datenvolumen des o2 Prepaid Jahrespaket lässt sich flexibel in Deutschland oder im EU-Ausland innerhalb von 365 Tagen nutzen. Nach Verbrauch des Datenvolumens oder Ablauf der 365 Tage könnt ihr jederzeit ein neues Jahrespaket nachbuchen. Der Tarif verlängert sich nicht automatisch.

Nicht nur daheim lässt sich der neue Tarif gut verwenden, sondern auch „to-go“ zum Beispiel im Ferienhaus, Camper oder am Lagerfeuer. Mit 30 GB Datenvolumen lassen sich bis zu 43 Stunden Netflix in SD-Qualität, 62 Stunden Youtube-Videos, 500 Stunden Musik streamen oder 500 Stunden per Video telefonieren.

Den neuen Tarif „o2 my Prepaid Internet-to-Go“ könnt ihr wahlweise in der SIM-only Variante oder mit dem mobilen Router Huawei Router E5576 bestellen. Den Router inklusive Tarif gibt es für 79,99 Euro. Damit nutzt ihr die Highspeed LTE-WLAN-Lösung mit bis zu 150 MBit/S, die sich bis zu 16 Geräte gleichzeitig teilen können. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu sechs Stunden.