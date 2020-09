Wie der neue Haushaltsgeräte- und Elektronikbericht des American Customer Satisfaction Index (ACSI) feststellt, erzielt Apple mit dem Mac und iPad nach wie vor die höchste Kundenzufriedenheit unter den PC- und Tablet-Herstellern.

Apple überzeugt mit höchster Kundenzufriedenheit

Im aktuellen Haushaltsgeräte- und Elektronikbericht für das Jahr 2020 erzielte Apple eine ACSI-Bewertung von 82 Punkten, was einem Rückgang von einem Punkt gegenüber dem Wert von 2019 entspricht. In der Gesamtbewertung konnte sich Apple dennoch an die Spitze setzen und schlug damit Samsung (81), Acer (78), Amazon (78), ASUS (77), Dell (77), HP (77) und andere PC- und Tablet-Hersteller.

Wie die ACSI anmerkt, war es wieder einmal ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Apple und Samsung, wobei Apple die höchsten Werte für das Design und Samsung die höchsten Werte für den Nutzwert erhielt:

„Sowohl Apple als auch Samsung haben in den letzten fünf Jahren eine hohe und stabile Kundenzufriedenheit gezeigt – getrennt durch nur einen Punkt […]. Apple schlägt weiterhin das Feld in der gesamten Kundenerfahrung und erhält die höchste Bewertung für Design. Samsung glänzt, wenn es um den Wert geht.“

Apple hatte ein sehr beeindruckendes Juni-Quartal mit einem Anstieg der Mac-Umsätze um 20 Prozent und der iPad-Verkäufe um 30 Prozent. Da sich diese ACSI-Studie auf den Zeitraum Juli 2019 bis Juni 2020 bezieht, wird es interessant sein zu sehen, ob der jüngste Anstieg der iPad- und Mac-Verkäufe die Zufriedenheitswerte von Apple in der nächstjährigen ACSI-Studie wieder in Richtung der 90er-Marke treibt.

Für die Ermittlung der Kundenzufriedenheit verwendet die ACSI Daten aus Befragungen von rund 300.000 Verbrauchern. Hierbei werden Hunderte von Unternehmen aus Dutzenden von Branchen analysiert.