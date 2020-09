Amazon nutzt den heutigen Abend, um allerhand Neuheiten anzukündigen. Auf die Neuheiten rund um Fire TV und die Echo-Familie haben wir euch bereits hingewiesen. Ein Highlight des Abends war sicherlich „Ring Always Home Cam“.

Amazon präsentiert Indoor-Drohne „Ring Always Home Cam“vor

Amazon hat im Laufe des heutigen Abends eine kleine, autonome Indoor-Drohne namens „Ring Always Home Cam“ vorgestellt.

Dabei handelt es sich um ein kleines, kompaktes würfelförmiges Gerät, in dem sich eine Indoor-Drohne versteckt. Diese kann automatisch in einen von euch vorgegebenen Bereiche der Wohnung oder eines Hauses fliegen und euch per Kameraübertragung einen Einblick geben.

Wählweise könnte ihr die Kamera manuell losschicken oder sie kann in Abhängig eines Auslöser in einen bestimmten Raum fliegen.

Amazon betont, dass „Ring Always Home Cam“ unter Berücksichtigung der Privatsphäre entwickelt wurde und nur im Flug aufzeichnet. Wenn sie nicht unterwegs ist, befindet sie sich in einem kleinen Gehäuse und die Kamera ist physisch blockiert. Die Drohne ist laut genug, damit man sie hören kann, wenn sie in Bewegung ist.

„Ring Always Home Cam“ wird ab nächstem Jahr zum Preis von 249 Dollar in den USA erhältlich sind.