Amazon nutzt den heutigen Abend, um allerhand Produktneuheiten zu präsentieren. Nachdem wir euch bereits auf die neuen Fire TV Produkte aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit der Echo-Familie weiter.

Amazon hat heute ein neues Line-up von Echo-Geräten vorgestellt, das sich durch ein komplett überarbeitetes Design, eine verbesserte Audiotechnik, leistungsfähigere Hardware und neue Funktionen auszeichnet, die Alexa noch intelligenter, unterhaltsamer und hilfreicher machen.

Echo

Der Echo der neuesten Generation kombiniert das Beste von Echo und Echo Plus in einem einzigen Gerät – zum gleichen günstigen Preis. Sein komplett neues, sphärisches Design und der Stoffbezug fügen sich perfekt in jeden Raum ein. Hinzu kommt ein heller LED-Lichtring an der Basis des Geräts, der von Oberflächen reflektiert wird, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Der neue Echo klingt noch besser – dank eines 76-mm-Woofers, eines zweifach abstrahlenden Hochtöners und Dolby-Verarbeitung, die einen Stereo-Klang mit klaren Höhen, dynamischen Mitten und tiefen Bässen liefert. Wie bei Echo Studio erkennt der neue Echo automatisch die Akustik des Raumes und nimmt eine Feinabstimmung der Audiowiedergabe vor. Kunden können einfach nach ihrer Lieblingsmusik fragen und der satte, detailgetreue Klang passt sich automatisch an jeden Raum an. Der Echo besitzt nun auch einen integrierten Smart Home Hub mit Unterstützung für ZigBee und Bluetooth Low Energy (BLE).

Echo Dot & Echo Dot mit Uhr

Amazons Kunden haben den Echo Dot zum meistverkauften smarten Lautsprecher gemacht – und nun ist er besser denn je. Der neue Echo Dot hat das gleiche sphärische Design und die gleiche Stoffoberfläche wie der neue Echo, wodurch sich Alexa überall stilvoll im Raum integrieren lässt. Er ist kompakt, besitzt aber einen leistungsstarken frontseitigen 41-mm-Lautsprecher für klaren Sound und ausgewogene Basswiedergabe. Der neue Echo Dot mit Uhr verfügt über die gleichen Verbesserungen wie der neue Echo Dot und zusätzlich über ein LED-Display, auf dem Nutzer Uhrzeit, Außentemperatur, Timer und Alarme im Blick haben. Ab sofort ist die Schlummerfunktion, die die Kunden am Echo Dot mit Uhr lieben, auch für Echo Dot und Echo verfügbar.

Der neue Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Uhr und Alexa | Weiß Wir stellen vor: der neue Echo Dot mit Uhr – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa....

Perfekt für Ihren Nachttisch – Das LED-Display zeigt die Uhrzeit, Wecker sowie Timer an. Durch...

Echo Show 10 – bewegt sich mit dem Nutzer

Der neue Echo Show wurde in jeder Hinsicht aufgewertet und formuliert das Zusammenspiel von Alexa und einem Display völlig neu. Das brillante, adaptive 10-Zoll-HD-Display bleibt automatisch im Blickfeld, wenn der Nutzer mit Alexa interagiert – ganz gleich, wo im Raum er sich befindet. Der neue bürstenlose Motor ist völlig geräuschlos, wenn sich das Gerät dreht.

Mit dem Echo Show 10 können Kunden Alexa nun bitten, einen Videoanruf zu führen, ohne Bedenken zu haben, sich außerhalb des Bildausschnittes zu befinden. Die neue 13-Megapixel-Weitwinkelkamera, die automatische Bildanpassung sowie die Bewegungsfunktion sorgen dafür, dass die Nutzer stets im Mittelpunkt bleiben. Außerdem können Kunden bald mit der neuen Funktion „Gruppenanrufe“ eine Gruppe von bis zu acht Freunden und Familienmitgliedern erstellen und die Konferenz mit einer einfachen Frage wie „Alexa, rufe meine Familie an“ starten.

Der neue Echo Show 10 (3. Generation) | Hochauflösendes Smart Display mit Bewegungsfunktion und... Entwickelt, um Ihren Bewegungen zu folgen – Der 10,1-Zoll-HD-Bildschirm bewegt sich automatisch,...

Bleiben Sie im Bild – Während Videoanrufen mit Freunden und Familie oder bei Fotoaufnahmen...

Preise und Verfügbarkeit

Echo (97,47 Euro) und Echo Dot (58,48 Euro) sind in den Farben Anthrazit, Weiß und Blaugrau erhältlich. Echo Dot mit Uhr (68,22 Euro) wird in den Farben Weiß und Blaugrau angeboten. Die Vorbestellung ist ab heute möglich, die neuen Echo-Geräte werden noch in diesem Jahr ausgeliefert.

Echo Show 10 (243,69 Euro) wird in den Farben Anthrazit und Weiß erhältlich sein. Interessenten können sich anmelden, um benachrichtigt zu werden, sobald der neue Echo Show 10 verfügbar ist.