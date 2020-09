Neben der Apple Watch 6 und Apple Watch SE hat Apple in der vergangenen Woche auch einige neue Armbänder angekündigt, darunter das Solo Loop, welches erstmals ein durchgehendes und dehnbares Banddesign bietet. Dieses Design verursacht jedoch bei vereinzelten Kunden Probleme bei der Größenbestimmung. Nachdem Apple anfangs jedem geraten hatte, seine gesamte Bestellung zum Umtausch zurückzuschicken, kündigt sich nun ein Kurswechsel an. So behauptet Vollzeit-Leaker Jon Prosser, dass Apple die Armbänder nun doch einzeln austauscht. Das Sport-Band dient hierbei als temporärer Ersatz.

Die flexiblen Armbänder der Solo-Loop-Serie lassen sich so weit in die Länge ziehen, bis man sie einfach über das Handgelenk ziehen kann. Es gibt keine Schnalle und somit auch keine unangenehmen Druckstellen. Im Gegenzug kann es jedoch schon mal etwas schwierig sein, die passende Größe zu finden. Deswegen bietet Apple eine Größentabelle an, die vor dem Kauf Auskunft über die passende Größe des Armbands geben soll. Das hat in der Praxis jedoch nicht bei jedem Kunden so gut funktioniert.

Ein Blick in die sozialen Medien zeigt, dass (wenn sich jemand beschwert) meistens das Solo Loop zu lang gewählt wurde. Für Unmut sorgte dann, dass Apple das Armband nur komplett mit der Apple Watch umtauschen wollte. Nun hat Apple Berichten zufolge entschieden, dass Kunden die Uhr behalten und nur das Solo Loop zum Austausch zurückgeben können. Da aktuell Solo-Loop-Ersatzbänder rar sind, schickt Apple zunächst ein passendes Ersatz-Sportband, damit Kunden ihre Apple Watch auch nutzen können.

Doch obwohl Prosser erklärt, dass das Ersatz-Band verschickt wird, ist noch nicht klar, ob das Sport-Band an Apple zurückgegeben werden muss, sobald ein passendes Solo Loop verschickt wurde. Bisher haben wir nur die Rückmeldungen von der Social-Media-Front. Apple hat sich zu dem Thema noch nicht geäußert, somit handelt es sich hier (zumindest noch) nicht um eine offizielle Handhabe von Apple.

Update to this:

You can now return your Solo Loop bands without having to return the whole Watch.

Just call Apple — if it’s your first Apple Watch order, they’ll send a replacement Sport band (traditional style) in surf blue or cactus colors. pic.twitter.com/JtJmxnMXZp

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 23, 2020