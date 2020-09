Wikipedia hat sich in den vergangenen 19 Jahren zur wohl umfangreichsten und meistgenutzten Wissensquelle im Netz entwickelt. Im August 2020 lag Wikipedia auf dem zwölften Platz der am weltweit häufigsten besuchten Webseiten – das verrät übrigens der Wikipedia-Eintrag auf Wikipedia. Damit die weit über 50 Millionen Artikel der Online-Enzyklopädie zeitgemäß präsentiert werden, steht bald ein größeres Design-Update an.

Erstes großes Design-Update seit 10 Jahren

Als Wikipedia am 15. Januar 2001 an den Start ging, konnte wohl noch niemand ahnen, welche gigantischen Ausmaße das Projekt erreichen würde. Während die Community täglich neue Beiträge zusteuert, hat sich beim Design der freien Internet-Enzyklopädie in letzter Zeit jedoch nur wenig getan. Das soll sich nun ändern, womit das erste große Design-Update seit 10 Jahren ansteht.

Wie die offizielle Ankündigung erklärt, hapert es bei Wikipedia an einigen Stellen, weswegen es Zeit für eine Überarbeitung wird. Insbesondere die Navigation fühle sich inzwischen recht umständlich und klobig an, was Nutzer überfordern kann. Deswegen will man unter anderem die Seitenleiste neu gestalten, die nach dem Update auch einklappbar sein wird. Ebenso wichtig ist das überarbeitete Inhaltsverzeichnis. Vorschaubilder machen es jetzt einfacher, sich in den Suchergebnissen zurechtzufinden. Weiterhin soll das Such-Widget in Zukunft präsenter sein.

Es soll also alles schneller und übersichtlicher werden. Dennoch müssen wir noch ein wenig warten, bis alle geplanten Änderungen verfügbar sind. Wikipedia plant zum 20. Geburtstag des Dienstes alle Anpassungen umgesetzt zu haben. Die geplanten Änderungen könnt ihr bereits jetzt in der offiziellen Liste der Anpassungen einsehen.