iOS 14.0.1 und iPadOS 14.0.1 stehen ab sofort als Download bereit. Apple hat vor wenigen Augenblicken ein Update für das iPhone und das iPad auf den eigenen Server platziert. Dieses kann von allen Nutzern heruntergeladen werden.

iOS 14.0.1 & iPadOS 14.0.1

Nachdem Apple in der vergangenen Woche die finale Version von iOS 14.0 und iPadOS 14.0 als großes Update veröffentlicht hatte, geht es am heutigen Abend mit iOS 14.0.1 und iPadOS 14.0.1 weiter.

Bei iOS 14.0.1 und iPadOS 14.0.1 handelt es sich um ein Bugfix-Update. Neue Funktionen solltet ihr nicht erwarten. In den Release-Notes zu iOS 14.0.1 hießt es

Dieses Update enthält Fehlerbehebungen für dein iPhone.

Behebung eines Problems, bei dem die Einstellungen des Standardbrowsers und von Mail nach dem Neustart des iPhone zurückgesetzt werden konnten

Korrektur eines Problems, bei dem auf dem iPhone 7 und iPhone 7 Plus Kameravorschauen nicht angezeigt werden konnten

Behebung eines Problems, bei dem das iPhone keine WLAN-Verbindung herstellen konnte

Lösung eines Problems, bei dem über einige Dienstanbieter keine E-Mails gesendet werden konnten

Korrektur eines Problems, bei dem Bilder nicht im News-Widget angezeigt werden konnten

Damit hat Apple schnell reagiert und die gröbsten Fehler, die sich in die Systeme geschlichen hatten beseitigt. In den kommenden Wochen dürfte noch das ein oder andere Bugfix-Update folgen. Parallel arbeitet Apple bereits an iOS 14.2. Die Beta 1 wurde vor kurzem zum Download bereit gestellt.