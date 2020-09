Weitere Informationen zum kommenden Apple TV+ Film „The Sky is Everywhere“ sickern durch. So werden Jason Segal und Cherry Jones eine Hauptrolle in dem Projekt übernehmen.

„The Sky is Everywhere“: Jason Segal und Cherry Jones in der Hauptrolle [Apple TV+]

Seit Ende letzen Jahres ist bekannt, dass Apple und A24 bei der Verfilmung von „The Sky is Everywhere“ kooperieren. Vor in paar Monaten sickerte durch, dass Grace Kaufman eine Hauptrolle übernehmen wird. Nun gibt es weitere Informationen.

Deadline berichtet, dass Jason Segal und Cherry Jones eine Hauptrolle in dem kommenden Apple TV+ Film übernehmen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman und folgt einer Highschoolerin namens Lennie Walker, die mit dem plötzlichen Tod ihrer älteren Schwester verarbeiten muss. Segel wird „Big“ spielen, Lennies exzentrischen und mitfühlenden Onkel, der als „die Stadt Lothario“ beschrieben wird und eine Heißluftballonfirma leitet.

Jones wird „Gram“ spielen, Lennies „warme und liebevolle Großmutter“, die sie großzieht. Jones ist unter anderem aus der Apple TV+ Serie „Defending Jacob“ bekannt, während Segel unter anderem in „How I Met your mother“ mitspielte.

„The Sky is Everywhere“ ist nicht die einzige Produktion, bei der Apple und A24 kooperieren. Auch bei „On the Rocks“ arbeiten beider Unternehmen zusammen. Dabei handelt es sich um einem Film von Sofia Coppola mit Bill Murray und Rashida Jones.