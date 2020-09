o2 hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen das 5G-Netz am 03. Oktober 2020 in den fünf größten deutschen Städten Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Köln starten wird.

o2: 5G-Netz ab 03. Oktober live

Während die Deutsche Telekom und Vodafone ihr kommerzielles 5G-Netz bereits gestartet haben, folgt in Kürze o2. Am 3. Oktober startet o2 das 5G-Netz in den fünf größten deutschen Städten Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Köln. Am 06. Oktober folgt die kommerzielle Vermarktung für Privatkunden. Diese können 5G ohne Aufpreis nutzen. Auch für o2 Geschäftskunden wird es in Kürze attraktive Angebote geben.

o2 schreibt

Dauerte es bei 3G noch vier Jahre und bei 4G zwei Jahre von der Frequenzauktion bis zum Marktstart, schaltet o2 jetzt 5G bereits deutlich früher an – und in einem größeren Umfang. Nur rund anderthalb Jahre nach der Frequenzauktion wird das 5G Netz von o2 mit rund 150 Stationen in den fünf größten deutschen Städten starten. So werden insgesamt bereits 9 Millionen Menschen 5G von o2 in ihrer Stadt erleben können. Zum Vergleich: Beim 4G-Start von o2 waren es mit Nürnberg und Dresden nur zwei Städte mit wesentlich weniger Stationen. Den 5G-Ausbau wird o2 in den kommenden Monaten in großen Schritten vorantreiben. Dafür setzt o2 auf die 2019 ersteigerten Frequenzen bei 3,6 GHz, die Kunden größtmögliche 5G-Geschwindigkeiten und -Kapazitäten bieten werden.

Wie eingangs erwähnt, können Privatkunden direkt ab dem 06. Oktober 5G ohne Aufpreis nutzen. 5G ist Bestandteil aller o2 Free Mobilfunktarife ab 39,99 Euro pro Monat. Damit liefert o2 ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Schon der günstigste Tarif bietet mit 60 GB bis zu zweieinhalb Mal mehr Daten als vergleichbare Angebote im deutschen Markt.

Im Laufe des Oktobers wird mit der Vorstellung der neuen iPhone 12 (Pro) Modelle gerechnet. Passenderweise startet o2 im Vorfeld – wenn auch zunächst nur in den fünf größten Städten – sein 5G-Netz.