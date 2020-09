Nachdem Twitter bereits Testern im letzten Monat eine neue Funktion für das Teilen von Beiträgen zur Verfügung gestellt hatte, steht das neue Feature nun allen Nutzern zur Verfügung. Neu ist, dass Anwender der iOS Twitter-App jetzt noch schneller einen Tweet per Direktnachricht an drei vorgeschlagene Kontakte senden können.

Twitter bietet eine Neuerung, die das Social-Media-Leben ein weiteres Mal etwas beschleunigen soll. So könnt ihr in der offiziellen Twitter iOS-App jetzt einen Tweet ohne Umwege direkt an drei Freunde weiterleiten. Sobald ihr auf das „Teilen“-Symbol drückt, schlägt euch die App drei Kontakte vor, die direkt aus eurer Followerschaft stammen. Jetzt nur noch den richtigen Kontakt auswählen und schon könnt ihr den Tweet als Direktnachricht versenden.

Wenn ihr einer anderen Person den Tweet mitteilen wollt, lässt sich dies wie gewohnt über das Brief-Symbol in dem Menü erledigen. Über „Teilen per…“ lässt sich der Tweet auch weiterhin über iMessage, WhatsApp und Co. teilen.

Now available to everyone on iOS: the new “Share Tweet” menu that lets you share Tweets to other apps in fewer taps. https://t.co/laC6IDQ89j

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 22, 2020