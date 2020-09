Apple hat seine Umweltauswirkungen im Laufe der Jahre zu einem Schwerpunktthema gemacht. Dass Apple hier erfolgreich ist, zeigen nicht zuletzt die vielen Preise, die das Unternehmen für sein Umweltschutz-Engagement erhält. Nun kommt der „RE100 Leadership Award“ hinzu, der Apples Bemühungen auszeichnet, seine Lieferkette zur Klimaneutralität zu bewegen.

RE100 ist eine Gruppe von 100 einflussreichen Unternehmen und Firmen, die sich zum Übergang zu 100 Prozent erneuerbarem Strom verpflichtet haben. Während der „Climate Week NYC“ verlieh die Gruppe Auszeichnungen an Unternehmen, die „ihren Einfluss nutzen, um den Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen“.

Die Organisation verlieh Apple die Auszeichnung „The Best Green Catalyst“, mit der das Unternehmen für seine „Zusammenarbeit mit seinen Lieferanten bei der Umstellung auf erneuerbare Energien“ gewürdigt wurde.

Apple selbst ist bereits klimaneutral, was die weltweiten Emissionen des Unternehmens betrifft. Nun plant Apple, seine gesamte CO2 Bilanz 20 Jahre früher als es die IPCC-Ziele vorsehen auf null zu reduzieren. So sieht ein neuer 10-Jahresplan vor, bis 2030 über alle Tätigkeitsbereiche des Unternehmens, die Zulieferkette und den Produktlebenszyklus hinweg klimaneutral zu werden. Damit plant Apple mehr zu tun als viele andere Unternehmen.

The time for #ClimateAction is now. Apple is proud of our commitment to be carbon neutral across our entire supply chain and products by 2030. https://t.co/OO6HiSjGk1

— Tim Cook (@tim_cook) September 24, 2020