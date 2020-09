Ab sofort stehen neue Inhalte auf Apple TV+ bereit. Auf der einen Seite ist die Thriller-Serie „Teheran“ am heutigen Tag angelaufen und zudem stehen neue Folgen zu „Ted Lasso“ und „Long Way Up“ zur Ansicht bereit.

Schon seit längerem ist bekannt, dass die Spionagethriller-Serie „Teheran“ am heutigen 25. September auf Apple TV+ anlaufen wird.

„Tehran“ erzählt die aufregende Geschichte einer Mossad-Agentin, die sich auf einer gefährlichen Mission in Tehran befindet. In der Serie sind die junge israelische Schauspielerin Niv Sultan („Flawless“, „She Has It“, „Temporically Dead“), Shaun Toub („Homeland“, „Crash“) und die internationalen Stars Navid Negahban („Homeland“, “ Legion “,„ Aladdin “), Shervin Alenabi („ Bagdad in meinem Schatten “), Liraz Charhi („ Ein spätes Quartett “) und Menashe Noy („ Große böse Wölfe “,„ Gett: Der Prozess gegen Viviane Amsalem “) zu sehen.