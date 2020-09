Nutzer, die ein iPhone mit Face ID verwenden, werden beim Tragen einer Maske gemerkt haben, dass die Gesichtserkennung hier schnell an ihre Grenzen stößt. 9to5Mac hat nun ein interessantes Gedankenspiel angeregt, das zeigt, wie Apple das Problem lösen könnte. So wünschen sich die Kollegen, dass sie mit einer Apple Watch ihr iPhone oder iPad entsperren können.

Gedankenspiel: iPhone mit der Apple Watch entsperren

Während wir eine Apple Watch tragen erkennt unser Mac, wenn wir uns in der Nähe des Geräts befinden und meldet uns automatisch an. Auch andere Anforderungen für das Administratorkennwort können mit der Apple Watch bestätigt werden. Zudem lässt sich die Apple Watch mit dem iPhone entsperren. Wenn wir uns morgens die Uhr anziehen, genügt das kurze Entsperren per Face ID bzw. Touch ID am iPhone und die Apple Watch ist bereit. Eine PIN müssen wir somit auf der Apple Watch nicht mehr eingeben.

Wie bereits erwähnt, verträgt sich die Maskenpflicht nicht gut mit Face ID. Eine dritte Variante für die Entsperrautomatik könnte diese Problematik jedoch deutlich entschärfen. Das System könnte so erweitert werden, dass beim Entsperrversuch des iPhone überprüft wird, ob eine entsperrte Apple Watch mit der gleichen Apple ID in der Nähe ist. Ist dies der Fall, wird das iPhone erfolgreich entsperrt. Dabei würde die Apple Watch den Vorgang mit einem Ton oder einer Vibration bestätigen.

Falls einem die Funktion zu unsicher ist, da man womöglich seinem iPhone des Öfteren den Rücken zukehrt, könnte die Funktion natürlich (wie beim Mac) deaktiviert werden. In puncto Sicherheit könnte sich Apple auch noch einen weiteren Kniff einfallen lassen. So könnte das Unternehmen den U1-Chip in der Apple Watch 6 für eine noch höhere Sicherheit verwenden, da der Chip die Reichweite genauer als Bluetooth messen kann. So würde das System überprüfen, ob man das iPhone gerade in der Hand hält. Was haltet ihr von der Idee? Würdet ihr die Funktion unterwegs nutzen?