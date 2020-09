Ghostwriter ist die erste Serie auf Apple TV+, die in die zweite Staffel startet. Am 09. Oktober ist es soweit und vorab bekommen wir den ersten Trailer zu „Ghostwriter – 2. Staffel“ zu Gesicht.

Apple veröffentlicht offiziellen Trailer zu „Ghostwriter – 2. Staffel“

Apple hat soeben den offiziellen Trailer zu „Ghostwriter – 2. Staffel“ veröffentlicht. Die erste Staffel von Ghostwriter lief am 01. November 2019 zeitgleich mit dem Start von Apple TV+ an. Wie angekündigt geht es nun in die nächste Runde.

„Ghostwriter“ ist ein Reboot einer amerikanischen Kinder-Mystery-Serie aus den 90er Jahren. Die Serie begleitet vier Kinder, die sich zusammenschließen, um die Geheimnisse einer Buchhandlung zu lüften. Dabei verschlägt es eine Vielzahl von fiktiven Charakteren in die reale Welt, was für ein großes Durcheinander sorgt.

Doch warum dreht es sich in der zweiten Staffel? Die jungen Helden arbeiten daran, ihren Buchladen zu retten und die wahre Identität des Ghostwriters zu entdecken, während sie dem Publikum neue Geschichten wie „Malia and the Magic Paintbrush“ und „The Cobalt Mask“ sowie bekannte literarische Figuren wie Dr. Watson von „Sherlock Holmes“ näherbringen.

Der Trailer ist 90 Sekunden lang und gibt einen kurzen Einblick, um was es sich bei „Ghostwriter — Season 2“ dreht.