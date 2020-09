Amazon hat den Amazon Prime Day 2020 angekündigt. Dieser findet von Dienstag, den 13. Oktober, bis Mittwoch, den 14. Oktober 2020 statt. Prime-Mitglieder profitieren von mehr als einer Million Angebote. Kleine und mittlere Unternehmen werden in diesem Jahr besonders gefördert.

Prime Day kommt: Tausende Angebote am 13. und 14. Oktober

Amazon nutzt den Start in die neue Woche, um den Prime Day 2020 anzukündigen. Normalerweise findet dieser deutlich früher im Jahr statt, wurde jedoch wegen der COVID-19 Pandemie nach hinten verschoben.

Prime-Mitglieder können sich auf mehr als eine Million Angebote aus allen Kategorien freuen und dabei kräftig sparen. Der Prime Day 2020 startet am Dienstag, den 13. Oktober, um 00:01 Uhr und endet am Mittwoch, den 14. Oktober, um 23:59 Uhr für Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich, den USA, Großbritannien, Spanien, Singapur, den Niederlanden, Mexiko, Luxemburg, Japan, Italien, Indien, Frankreich, China, Kanada, Belgien, Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und – neu in diesem Jahr – der Türkei und Brasilien. Prime-Mitglieder haben unter Amazon.de/primeday exklusiven Zugriff auf zahlreiche Angebote und erste Geschenke für die Weihnachtszeit wie unter anderem Spielzeug, Smart-TVs, Elektronik, Fashion, Beauty, Küchenzubehör, Einrichtung oder Amazon Devices. Kunden, die Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich unter Amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen.

Amazon verstärkt sein Engagement für kleine und mittlere Unternehmen, die am Prime Day mit der bisher größten Kleinunternehmerförderung unterstützt werden. Von heute an bis zum 12. Oktober erhalten Prime-Mitglieder, die für mindestens 10 Euro Produkte von ausgewählten kleinen und mittleren lokalen Verkaufspartnern bei Amazon.de einkaufen, 10 Euro Guthaben, das sie am Prime Day einsetzen können.

Schon jetzt sparen…

Zur Einstimmung auf den diesjährigen Prime Day können sich Prime-Mitglieder schon jetzt auf zahlreiche Angebote freuen: