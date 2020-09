Der ein oder andere Nutzer wird sich ggfs. daran erinnern, dass Apple im Frühjahr 2020 eine neue Wiedergabeliste namens „Get Up Mix“ auf Apple Music gestartet hat. Hierzulande hört die Playlist auf den Namen „Power Mix“. Nun wird das Ganze in „Workout Mix“ umbenannt.

Wie John Voorhees von MacStories berichtet, geht Apple dazu über, seinen Get Up Mix in Workout Mix umzubenennen. Warum sich Apple rund sechs Monate nach dem Start der eigentlichen Wiedergabeliste dazu entschlossen, diese umzubenennen. ist nicht bekannt.

Wie es scheint, wird nur der Name der Playlist geändert. Die Inhalte bzw. das Genre, aus dem die Songs ausgewählt werden, bleibt unverändert Gut möglich, dass Apple mit den neuen Namen seine Fitness-Ambitionen unterstreichen und diese mit der neuen Wiedergabeliste auch musikalisch untermauern möchte.

Looks like the Apple Music Get Up Mix is being renamed the Workout Mix: pic.twitter.com/ZZM1QSafnc

— John Voorhees (@johnvoorhees) September 28, 2020