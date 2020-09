Wir starten in die 40. Kalenderwoche des Jahres 2020 und haben direkt einen Tipp für euch parat. Falls euer iTunes Konto derzeit Ebbe anzeigt, so lohnt sich der Weg zu Lidl. Nachdem die letzte Aktion bei Aldi bereits ausgelaufen ist, geht es nun beim nächsten Discounter weiter.

15 Prozent Extra-Guthaben beim Kauf von iTunes Karten bei Lidl

Ab dem heutigen Montag (28. September 2020) und noch bis kommenden Samstag (03. Oktober 2020) erhaltet ihr 15 Prozent Bonus-Guthaben beim Kauf von iTunes Guthaben bei Lidl. Die 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro iTunes Karte nehmen an der Aktion teil, so dass sich das Ganze wie folgt gestaltet:

25 Euro iTunes Karte kaufen -> 28,75 Euro iTunes Guthaben erhalten

50 Euro iTunes Karte kaufen -> 57,50 Euro iTunes Guthaben erhalten

100 Euro iTunes Karte kaufen -> 115 Euro iTunes Guthaben erhalten

Soweit uns bekannt, handelt es sich um eine deutschlandweite Aktion von Lidl. Solltet ihr unsicher sein, ob euer örtlicher Händler mitmacht, so fragt vor dem Kauf nach oder werft einen Blick ins Werbeprospekt. Das iTunes Guthaben könnt ihr zum Kauf von Apps, Musik, TV-Serien, Filmen etc. im App Store, iTunes Store, Mac App Store und iBookstore einsetzen. Aber auch iCloud-Speicherpläne, In-App-Käufe, Apple Music, Apple Arcade und Apple TV+ könnt ihr so bezahlen.