Ein paar Tage müssen wir uns noch gedulden, bis Amazon den Prime Day 2020 feiert. Dieser findet am 13. und 14. Oktober statt. Im Vorfeld gibt es die ein oder andere Aktion. Unter anderem fördert Amazon kleinere und mittlerweile Unternehmen. Dabei profitieren Kunden von einem 10 Euro Gutschein.

So erhaltet ihr einen 10 Euro Amazon Gutschein

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf den Amazon Prime Day zu. Zum Start in die neue Woche hat der Online Händler bereits die ein oder andere interessante Aktion gestartet.

Amazon verstärkt sein Engagement für kleine und mittlere Unternehmen, die am Prime Day mit der bisher größten Kleinunternehmerförderung unterstützt werden. Von heute an bis zum 12. Oktober erhalten Prime-Mitglieder, die für mindestens 10 Euro Produkte von ausgewählten kleinen und mittleren lokalen Verkaufspartnern bei Amazon.de einkaufen, 10 Euro Guthaben, das sie am Prime Day einsetzen können. Zum diesjährigen Prime Day und während der Weihnachtszeit unterstützt Amazon kleine und mittlere Unternehmen aus aller Welt mit über 85 Millionen Euro für die Bewerbung ihrer Produkte. Obwohl dieses Jahr besonders herausfordernd für viele kleine und mittlere Unternehmen war, ermöglicht der Verkauf bei Amazon es Hunderttausenden dieser Unternehmen, ihre Geschäfte über die Corona-Krise hinweg aufrechtzuerhalten und sogar zu erweitern.

Überblick