Sonos und Disney+ haben heute bekannt gegeben, dass bei Unternehmen kooperieren und den Sound der 2. Staffel von „The Mandalorian“ in Kinoqualität nach Hause bringen.

Sonos hat heute die strategische Marketing-Partnerschaft mit Disney+ bekannt gegeben. Gemeinsam werden die beiden Marken die mit Spannung erwartete Premiere der 2. Staffel von „The Mandalorian“ am 30. Oktober feiern und den mitreißenden Sound, sowie die Originalmusik der Serie in höchster Qualität direkt ins Wohnzimmer streamen.

Die Kooperation startet mit einer integrierten Co-Marketing Kampagne, die den fesselnden Sound der Serie hervorhebt. Man hört den TIE Fighter durch die Luft schießen, The Mandalorian auf der Reise durch die Galaxis und fesselnde Melodien aus dem von Ludwig Göransson komponierten Soundtrack. Die Kampagne startet heute für Millionen von Fans auf dem Disney Netzwerk, unter anderem Disney+.

In der Sonos Meldung heißt es

Die Reise geht weiter mit „The Mandalorian“ Komponist Ludwig Göransson

Zur Premiere der 2. Staffel präsentiert der preisgekrönte Komponist der Serie, Ludwig Göransson, seinen persönlich kuratierten Sender “Things That Stuck” auf Sonos Radio, dem kostenlosen Radio Streaming Service in der Sonos App.

Göranssons Arbeit an „The Mandalorian“ ist gleichzeitig Hommage und Weiterentwicklung der Nostalgie und Seele des Star Wars Universums. Auf dem Sender auf Sonos Radio sind Göranssons Werke aus „The Mandalorian“, „Tenet“ und „Black Panther“ zu hören, sowie Hunderte Songs, die Göranssons neueste Inspirationen und Lieblingssongs abbilden. Der Soundtrack der 2. Staffel „The Mandalorian“ feiert zum Release sein Debüt auf Things That Stuck, flankiert mit exklusiven Kommentaren von Göransson, wodurch die Fans Zugang zu seinem musikalischen Genie und einen Blick hinter die Kulissen zur Entstehung der neuen Staffel erhalten.

In Ludwigs Worten: „Things That Stuck ist eine Sammlung von Songs und Klängen, die ihren Weg in meinen Hippocampus gefunden haben. Meine Leidenschaft für Musik mit meiner Familie und meinen Freunden zu teilen war eine der größten Freuden meines Lebens. Wenn man eine emotionale Bindung mit jemandem teilt, schwellen Herz und Trommelfell an und man hört Musik auf eine andere Art. Lasst uns Freunde werden.“