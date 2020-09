Apple wird im Februar 2021 den Billie Eilish Dokumentarfilm „The World’s A Little Blurry“ veröffentlichen. Der Film über das Leben der Sängerin und Songschreiberin wird sowohl in den Kinos als auch auf Apple TV+ erscheinen.

„The World’s A Little Blurry“

Heute hat der offizielle YouTube-Kanal von Apple TV einen First-Look-Trailer für den kommenden Dokumentarfilm „The World’s A Little Blurry“ hochgeladen. Der Film widmet sich Superstar Billie Eilish.

Bevor die kalifornische Sängerin bei dem Musiklabel Interscope unterschrieb, wurde sie von dem A&R-Startup Platoon gefördert, welches später von Apple übernommen wurde. Schnell wurde Apple auf die junge Sängerin aufmerksam und nutzte ihren Song „Come Out And Play“ für seinen 2018er Weihnachtsspot. Die Apple Music Awards würdigten im letzten Jahr Eilishs Musikleistungen in fünf verschiedenen Kategorien. Gekrönt wurde die Award-Show mit einem Live-Auftritt im Steve Jobs Theater. Hinzu kommen eine Vielzahl von weiteren Auszeichnungen und Rekorden in der Musikwelt.

Bisher gibt es nur einen Teaser-Trailer, also erwartet nicht viel Filmmaterial zur kommenden Dokumentation. Wir bekommen jedoch schon jetzt eine junge Billie Eilish zu sehen und einen Teaser für das Premierendatum im Februar 2021. Der Film wird von R.J. Cutler (If I Stay) gedreht.

Die ersten Details zu einem Film von Billie Eilish tauchten im Dezember 2019 auf, als Apple Berichten zufolge einen Vertrag über die Exklusivrechte an dem Dokumentarfilm für rund 25 Millionen Dollar unterzeichnete.