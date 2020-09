Gute Nachrichten für Fans von Cloud-Gaming. Nachdem Apple den Streaming-Angeboten von Google, Microsoft und Co. einige schwer zu erfüllende Vorgaben gemacht hatte, hat es nun ein Entwickler geschafft, den Streaming-Dienst Stadia auf iOS 14 ins Laufen zu bringen.

Workaround bringt Google Stadia auf das iPhone

Streaming-Spiele haben es nicht leicht im App Store. Sowohl Googles Stadia als auch Microsofts xCloud scheiterten an Apples App Store Regelwerk. Wie Apple erklärte, müsse man jedes Spiel eines Services einzeln überprüfen, um dieses genehmigen zu können. Somit müsste jedes Spiel eine eigene App erhalten. Weiterhin wird in den App Store Richtlinien festgelegt, dass kostenpflichtige Zusatz-Funktionen, die im jeweiligen Spiel gekauft werden können, über Apples Bezahlmethode angeboten werden. In einem Webbrowser gelten die Vorgaben jedoch nicht, da hier das Angebot außerhalb des App Store zur Verfügung gestellt wird.

Da Stadia ohnehin in einem Webbrowser ausgeführt werden kann und iOS 14 nun den benötigten VP9 Codec beherrscht, warteten viele Spieler gespannt auf die Möglichkeit auf iOS ihre Stadia-Spiele zu nutzen. Die Lösung ist ein iOS-Webbrowser mit dem Namen „Stadium“, der mit einem User-Agent-Switcher und Controller-Support ausgestattet ist, so ein Reddit-Nutzer. Anwender laden die App herunter, stellen ihren User-Agent auf ein Mac-Gerät ein und loggen sich in ihre Google-Konten ein. Von dort aus können die Stadia-Spiele auf einem iOS-Gerät mit voller Controller-Unterstützung gespielt werden.

Die App unterstützt bisher MFi, Xbox One S und DualShock 4 Controller – aber nicht den offiziellen Stadia-Controller. Damit „Stadium“ mit Stadia zusammenarbeitet, müsst ihr einige Schritte zuvor durchführen: