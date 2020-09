Apple veröffentlicht iOS 14.2 Beta 2 und iPadOS 14.2 Beta 2. Rund zwei Wochen ist es her, dass Apple die iOS 14.2 Beta 1 und iPadOS 14.2 Beta 1 zum Download bereit gestellt hat. Am heutigen Tage geht es mit der Beta 2 in die nächste Runde.

iOS 14.2 & iPadOS 14.2: Beta 2

Vor wenigen Augenblicken hat Apple die Beta 2 zu iOS 14.2 und iPadOS 14.2 zum Download bereit gestellt. Damit setzt der Hersteller aus Cupertino seine Beta-Phase fort und eingetragene Entwickler haben die Möglichkeit, sich eine neue Vorabversion herunterzuladen und zu installieren.

iOS 14.2 und iPadOS 14.2 stellen ein größeres iOS-Update dar. Auf der einen Seite kümmert sich Apple um Bugfixes, Leistungsverbesserungen etc. und auf der anderen Seite verpassen die Entwickler dem System neue Funktionen.

Blicken wir auf die neuen Funktionen, die Apple mit iOS 14.2 implementieren wird. Shazam und iOS werden enger verzahnt. Ihr erhaltet einen neuen Shazam-Button, den ihr im Kontrollzentrum platzieren könnt. Über diesen könnt ihr die Musikerkennung aktivieren. Die Buttons im Kontrollzentrum verwaltet ihr über Einstellungen -> Kontrollzentrum.

Die Medien-Steuerung im Kontrollzentrum überarbeitet. Die Übersicht, was auf welchem Lautsprecher läuft wurde verbessert und zudem halt das System Vorschläge parat, wenn aktuell keine Musik abgespielt wird.

Sobald ihr auf einen Airplay-Button drückt, wird das Menü nicht mehr auf dem gesamten Bildschirm, sondern als Popover dargestellt. Die Lupen-App erhält auf dem iPhone eine Personenerkennung. Diese könnt ihr in den Bedienungshilfen aktivieren. Auf diese Art und Weise kann per Augmented Reality der Abstand zwischen euch und einer anderen Person ermittelt werden. Darüberhinaus hat Apple das Apple Watch Icon überarbeitet. Dieses zeigt nun eine Apple Watch mit dem neuen Solo Loop Armband.

Spannend ist in jedem Fall die Frage, wann iOS 14.2 und iPadOS 14.2 Jedermann freigegeben werden. Kommt das Update mit den neuen iPhone 12 (Pro) Modellen oder ist iOS 14.1 für die neuen Modelle angemacht. So oder so werden noch ein paar Wochen vergehen, bis das Update bereit steht.

Update 19:16 Uhr: Kaum ausgesprochen, steht auch die Beta 2 zu tvOS 14.2 und watchOS 7.1 als Download bereit.