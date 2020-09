Apple will das iPad schon länger auch als PC-Ersatz positionieren. Die mit iPadOS 13.4 eingeführte Trackpad- und Mausbedienung stellt dabei der wohl größte Schritt zum „echten“ Computer dar. Natürlich müssen die Apps die neue Funktion unterstützen, damit die Rechnung aufgeht. Um so erfreulicher ist es, dass Microsoft zu den ersten Entwicklern gehören wird, die die verbesserte Trackpad- und Maussteuerung unterstützen. Passend hierzu hat das Unternehmen die erste Beta-Version veröffentlicht.

Trackpad-Support für Office-Apps

Mit iPadOS 13.4 brachte Apple erstmals eine umfangreiche Trackpad-Unterstützung auf das iPad. Die neue Funktion bietet zusätzliche Präzision für Aufgaben wie das Auswählen von Text und die Arbeit mit Tabellenkalkulationen. Ein spezieller, kreisförmiger Cursor lässt sich über Textfelder und mehr ziehen und zeigt dabei an, worauf der Anwender klicken kann. Der Cursor wurde speziell für den Einsatz mit dem iPad entwickelt und erscheint als Kreis, der Elemente hervorhebt. Per Multitouch-Gesten kann zudem zwischen Apps gewechselt und Fenster sortiert werden.

Apple hatte im März mit der Cursor-Unterstützung in iPadOS alle überrascht. Für Drittanbieter stellt das Unternehmen entsprechende Schnittstellen zur Verfügung, um die neue Bedienungsmöglichkeit zu nutzen. App-Entwickler arbeiten nun an der Aktualisierung ihrer iPad-Software, darunter auch Microsoft. So gab der Hersteller im Mai an, dass „voraussichtlich bis Herbst dieses Jahres“ für seine Office-Apps eine Trackpad- und Mausbedienung integriert wird. Die neue Funktion können nun die ersten Tester ausprobieren.

Das Beta zu Word und Excel steht für Tester via TestFlight zur Verfügung.