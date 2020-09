Offiziell werden die neuen iPhone-Modelle in diesem Jahr ein paar wenige Wochen später als gewöhnlich vorgestellt und auf den Markt gebracht. Um so viele Exemplare wie möglich vor Weihnachten zur Verfügung zu stellen, laufen die Produktionslinien bei Foxconn auf Hochtouren rund um die Uhr.

iPhone 12: Produktion bei Foxconn läuft 24 Stunden am Tag

Die Tage bis zur iPhone 12 Keynote sind gezählt. Aktuell rechnen wir damit, dass Apple die neuen iPhone-Modelle am 13. Oktober ankündigen wird. Kurz darauf wird Apple erste Vorbestellungen entgegen nehmen.

Um in diesem Jahr noch so viele Geräte wie möglich zur Verfügung zu stellen, gibt Foxconn „Vollgas“. Apples größter iPhone-Hersteller in China soll einem Bericht zufolge seine Mitarbeitern nahe gelegt haben, auf Urlaub zu verzichten. Gleichzeitig werden die Mitarbeiter aufgefordert Überstunden zu machen. Zusätzliche Prämien sollen einen Anreiz bieten.

Den Mitarbeitern in der iPhone-Produktion wurde ein Bonus von 10.000 Yuan (1.466 USD) pro Mitarbeiter angeboten, wenn sie nach dem 18. September angefangen haben, mindestens 90 Tage bleiben und mindestens 55 Tage arbeiten. Für Personen, die nach dem 26. September beigetreten sind, beträgt der Bonus 8.500 Yuan (1.246 USD).

Zuletzt hieß es, dass Apple die ersten Modelle am 05. Oktober an Distributoren ausliefert. Am 13. Oktober soll die Keynote stattfinden und Vorbestellungen könnten ab dem 16. Oktober entgegen genommen werden.

Alles in allem rechnen wir mit vier neuen iPhone-Modellen im Oktober, darunter ein 5,4 Zoll iPhone 12 mini, ein 6,1 Zoll iPhone 12, ein 6,1 Zoll iPhone 12 Pro und ein 6,7 Zoll iPhone 12 Pro Max. Alle Modelle werden über einen A14-Chip, 5G und OLED-Display verfügen.