Sollten die Gerüchte stimmen, so lädt Apple in exakt zwei Wochen zur Keynote. Aktuell ist der 13. Oktober der Favorit für das Event. Lange müssen wir uns somit. nicht mehr gedulden. Im Vorfeld tauchen nun ein paar weitere Infos auf. Dieses Mal dreht es sich um die Speicherkapazität.

Leaker Jon Prosser hat sich in den letzten Wochen und Monaten als gute Quelle für Apple Gerüchte hervorgetan. Er traf zwar nicht immer voll ins Schwarze, lag mit seinen Prognosen jedoch immer recht nahe an der Wahrheit.

Am heutigen Tag meldet sich Prosser noch einmal per Twitter zu Wort. Glaubt man den Informationen, so wird Apple die ersten finalen iPhone 12 Einheiten am 05. Oktober an seine Distributoren ausliefern. Diese sorgen dann für den chinesischen Export und die weltweite Verteilung der Geräte.

Die erste Lieferung soll das 5,4 Zoll iPhone 12 mini und das 6,1 Zoll iPhone 12 enthalten. Beim Namen „iPhone 12 mini“ soll es sich um um den finalen Marketing-Namen des Gerätes handeln. Weiter heißt es, dass das 5,4 Zoll iPhone 12 mini und 6,1 Zoll iPhone in den Speichergrößen 64GB/128GB/256GB ausgeliefert werden. iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max sollen mit 128GB starten.

Apple’s first shipment of final iPhone 12 units is going out to distributers on October 5th

The shipment includes:

iPhone 12 mini 5.4

(Definitely the final marketing name)

-64/128/256

iPhone 12 6.1

-64/128/256

Event on October 13, as I mentioned before.

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020