Die Gerüchte zu einem 12,9 Zoll iPad Pro mit mini-LED-Display sind nicht neu. Nun bekommen sie neue Nahrung. Einem aktuellen Bericht zufolge erscheint das 12,9 Zoll iPad Pro mit mini-LED-Display Anfang 2021. Ein MacBook mit mini-LED-Display soll etwas später erscheinen.

Digitimes berichtet, dass Epistar die über 10.000 Mini-LEDs liefern wird, die in jedem ‌iPad Pro‌ zum Einsatz kommen werden. Darüberhinaus wird davon ausgegangen, dass Apple auf Osram Opto für mini-LEDs für ein neues High-End-MacBook setzen wird. Dieses soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 erscheinen.

Osram Opto Semiconductors is expected to supply backlight-use mini LED for high-end MacBook in second-half 2021, becoming Apple’s second supplier of such chips next to Taiwan-based Epistar, according to industry sources.

Apple is expected to launch 12.9-inch mini LED-backlit ‌iPad Pro‌ in early 2021, with each tablet to use over 10,000 mini LEDs solely supplied by Epistar, the sources said. Epistar is ready to start production of mini LEDs by modifying its blue-light LED chipmaking equipment for producing such mini LEDs in third-quarter 2020, the sources noted.