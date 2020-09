Die Apple TV-App kommt auf die Xbox. Wann dies allerdings der Fall sein wird, ist aktuell nicht bekannt. Wir können uns gut vorstellen, dass die Freigabe der Apple TV-App mit dem Verkaufsstart der Xbox Series X und Xbox Series S zusammenfällt.

Ein Mitglied des Xbox Insider Beta Programm hat per Twitter ein Foto geteilt, auf dem zusehen ist, das die Apple TV-App in einer Liste an verfügbaren Apps aufgetaucht ist, die getestet werden sollen. Allerdings funktionierte die Apple TV-App nicht richtig und war kurz darauf wieder verschwunden.

Windows Central berichtet, dass man bestätigten kann, dass die Apple TV-App den Sprung auf die Xbox Series X und Xbox Series S schaffen wird. Einen offiziellen Termin gibt es allerdings nicht. Die Freigabe könnte rund um den 10. November erfolgen, an diesem Tag feiern beide neuen Microsoft Konsolen ihren Verkaufsstart.

OhSnap! #AppleTV is coming to #Xbox!!! Now I’m not as upset about them removing the second HDMI port cuz that’s all I used it for. But now we get 4k! #XboxInsiders

— Tzunami 🌊 Sapp ❎🕙 #AmbassadorBots (@Tzunami_Sapp) September 24, 2020