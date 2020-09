Video-Streaming-Dienste bringen viele Vorteile mit sich. GroupWatch für Disney+ soll das Erlebnis jetzt noch weiter verbessern und erlaubt es Nutzern gemeinsam Inhalte von verschiedenen Benutzer-Konten zu schauen. Der Clou ist hierbei, dass die Wiedergabe synchronisiert erfolgt, so dass die Zuschauer an verschiedenen Orten gemeinsam einen Film oder eine Serie erleben können.

Disney+ GroupWatch

GroupWatch folgt einem neuen Trend. Bei sogenannten „Watch Partys“ steht das gemeinsame Streamen von Serien und Filmen auf dem Programm. Dabei verabreden sich Freunde, um gemeinsam und zur gleichen Zeit einen Titel zu streamen, auch wenn die Zuschauer getrennt sind.

Anfangs nutzte man hierfür noch externe Software, wie beispielsweise Skype oder Zoom. Nun haben die Streaming-Dienste diesen Trend erkannt und integrieren eigene Tools auf ihren Plattformen. Noch diesen Herbst in Europa – und damit auch in Deutschland – wird Disney+ GroupWatch an den Start bringen. Das bereits in den USA verfügbare Feature wurde zunächst in Kanada getestet und sorgte hier bereits für ein positives Feedback.

Mit GroupWatch können bis zu sieben Personen eine synchronisierte Wiedergabe starten, wobei für die obligatorische Toilettenpause eine gemeinsame Unterbrechung eingelegt werden kann. Natürlich kann auch im Verbund zurück- und vorgespult werden. Abgerundet wird das System mit der Möglichkeit, Emoticons als Reaktion in den Stream zu posten. Die GroupWatch-Funktion kann direkt bei der Filmauswahl aktiviert werden. Alle Teilnehmer benötigen ein Disney+ Abo.

Vorreiter auf diesem Gebiet ist übrigens Amazon. So können weltweit Streamer auf Twitch gemeinsam mit ihrer Community völlig legal eine Auswahl an Filmen und Serien aus dem Prime-Video-Angebot sehen.

(via The Verge)