Apple und Epic haben sich darauf geeinigt, dass der kommende Rechtsstreit in einem Gerichtsverfahren von einem Richter und nicht von einer Jury entschieden werden soll. Eine Entscheidung könnte sich jedoch noch hinauszögern, denn das Verfahren wird voraussichtlich erst im Juli 2021 aufgenommen.

Gerichtsverfahren im Fortnite-Streit

Epic und Apple befinden sich bekanntlich in einer recht hitzigen Auseinandersetzung. Der Spieleentwickler hatte in Fortnite eine direkte Bezahlmöglichkeit implementiert, um die 30 Prozent Abgabe an Apple zu umgehen. Dies verstößt allerdings gegen die App Store Richtlinien. Daraufhin entfernte Apple Fortnite aus dem App Store und Epic klagte.

In einem am Dienstag eingereichten Gerichtsantrag erklärten die Unternehmen nun, dass nach einer Beratung sowohl die Ansprüche von Epic als auch die Gegenansprüche von Apple durch das Gericht entschieden werden sollen. In einer Gegenklage hatte Apple ursprünglich einen Geschworenenprozess beantragt. Die zuständige Richterin sagte den beiden Unternehmen jedoch, dass sie nicht in zwei getrennten Fällen vor Gericht gehen wolle. Apple zog daraufhin den Antrag zurück. Somit wird der Rechtsstreit nun von einem Richter entschieden. Bis es so weit ist, werden die Beteiligten jedoch noch Geduld beweisen müssen, denn das Verfahren wird voraussichtlich erst im Juli 2021 aufgenommen.

Es gab Anfang dieser Woche bereits eine Anhörung über eine einstweilige Verfügung zwischen Epic und Apple, die eine vorzeitige Rückkehr von Fortnite in den App Store behandeln sollte. Während dieser Anhörung schlug die Richterin vor, dass ein Geschworenenprozess angemessen sein könnte, um ein endgültiges Urteil zu gewährleisten, das besser in der Lage ist, einer Berufung standzuhalten. Unter den gegebenen Umständen haben Apple und Epic jedoch abgelehnt.

Im Zuge der vergangenen Anhörung kritisierte die Richterin Epic mehrmals wegen seiner mutwilligen Missachtung von Apples Richtlinien. Sie erinnerte Epic daran, dass das Unternehmen den Konflikt ausgelöst habe. Ein kalkulierter Rechtsbruch darf kein Mittel zum Zweck sein, so die Richterin.