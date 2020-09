Immer mehr deutet darauf hin, dass Apple beim kommenden iPhone 12 Lineup nicht nur auf das mitgelieferte Netzteil, sondern auch auf die kabelgebundenen Kopfhörer (Earpods) im Lieferumfang verzichtet.

In den letzten Wochen und Monaten tauchten mehrfach Gerüchte auf, dass Apple bei der iPhone 12 Familie auf ein Ladegerät und Kopfhörer im Lieferumfang verzichtet. Spätestens seit der Apple-September wissen wir, dass an den Gerüchten etwas dran ist.

Im Rahmen des Events erklärte Apples Umwelt-Chefin, dass man bei der Apple Watch aus Umweltaspekten auf das mitgelieferte Netzteil verzichtet. Kritiker werfen Apple vor, dass man den Gewinn durch das Fehlen des Zubehörs maximieren möchte. Nichtsdestotrotz kann man den Umweltaspekt nicht wegdiskutieren.

In iOS 14 und früheren Versionen findet sich laut Macrumors eine Formulierung wieder, mit der von „mitgelieferten Kopfhörern“ die Rede ist. In 14.2 wurde diese Formulierung angepasst und Apple spricht nur noch von Kopfhörern, das Wort „mitgeliefert“ wurde in diesem Zusammenhang gestrichen. Es heißt

To reduce exposure to RF energy, use a hands-free option, such as the built-in speakerphone, headphones, or other similar accessories.