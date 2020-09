Apple CEO Tim Cook hat im Laufe dieser Woche neue Apple-Aktienoptionen über 667.974 Aktien erhalten. Diese sind nach aktuellem AAPL-Aktienkurs rund 76 Millionen Dollar wert. Die Optionen werden im Laufe der kommenden Jahre fällig.

Tim Cook erhält 667.974 AAPL-Aktienoptionen

Bei den Aktienoptionen handelt es sich um sogenannte „restricted stock units“ (kurz: RSU). Die Freigabe der Optionen ist an verschieden Voraussetzungen geknüpft. Die Hälfte der Optionen ist an die Verweildauer Cooks bei Apple geknüpft und wird jeweils zu einem Drittel im April in den Jahren 2023, 2024 und 2025 fällig.

Die zweite Hälfte der Aktienoptionen ist leistungsbezogen und wird am 1. Oktober 2023 auf der Grundlage der relativen Aktionärsrendite von Apple übertragen, so geht es aus einer Meldung an die US-Börsenaufsicht hervor. Cook kann bis zu 200% der 333.987 RSUs erhalten. Sollte Tim Cook seine leistungsbezogenen Aktienoptionen komplett ausschöpfen so erhält er 1.001.961 Apple Aktien mit einem aktuellen Wert von 114 Millionen Dollar. In den letzten Jahren hat Tim Cook immer mal wieder Aktienoptionen für Apple Aktien erhalten.

Die Tatsache, dass Cook neue Optionen zugesprochen bekommen hat, die bis 2025 laufen, deutet für uns daraufhin, dass der Apple Chef in den kommenden knapp fünf Jahren weiterhin bei Apple tätig sein wird. Dies soll nicht bedeuten, dass er anschließend sein Engagement beendet. Gut möglich, dass er auch noch ein paar Jahre länger bleibt. So oder so wird sich Apple langsam aber sicher im Hintergrund Gedanken dazu machen, wer als Nachfolger in Frage kommt. Unter anderem wird Apple COO Jeff Williams immer wieder genannt. Sollte es wirklich Williams werden, dürfte dieser langsam aber sicher aufgebaut werden. Gegen Jeff Williams spricht allerdings sein alter. Er ist „nur“ zwei Jahre jünger als Tim Cook.

Gegenüber Reuters hat der Apple Aufsichtsrat die neuen Aktienoptionen wie folgt kommentiert