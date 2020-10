Nachdem Amazon in der vergangenen Wochen durchaus ein Produkt-Feuerwerk abgefeuert hat, geht es in dieser Woche mit Software-Verbesserungen weiter. So hat das Unternehmen angekündigt, dass man mit dem Automodus ein neues Alexa-Feature fürs Fahrzeug einführt.

Neues Alexa-Feature für das Auto

Amazon hat bekannt gegeben, dass man mit dem Automodus ein neues Alexa-Feature fürs Fahrzeug einführt. Mit dem Automodus verwandeln Nutzer ihr Smartphone in ein intelligentes, fahrerfreundliches Display und können über Echo Auto das Spracherlebnis von Alexa im Fahrzeug verbessern. Der Automodus lässt sich einfach über die Alexa App aktivieren. Er wurde entwickelt, damit sich Autofahrer besser auf die Fahrt konzentrieren können – mit leicht lesbaren Grafiken, großen Bedienflächen sowie intuitiven Funktionen und Tastenkombinationen für die am häufigsten im Fahrzeug verwendeten Alexa-Interaktionen. Dazu passend wurden auch die Bildschirme des Automodus gestaltet.

Der Automodus besteht aus insgesamt vier Bildschirmen – Home, Navigation, Kommunikation und Wiedergabe – sowie einer festen Menüleiste, mit der Nutzer schnell zwischen den Bildschirmen wechseln können:

Home: Der Automodus-Startbildschirm ist so konzipiert, dass Nutzer mit nur einem Tippen auf ihre häufigsten Aktionen zugreifen können – mit Schnellauswahl zum Abspielen oder Anhalten der aktuellen Musikquelle, zum Nachhause-Navigieren oder zum Telefonieren. Ein Tippen auf die jeweilige Schnellauswahl leitet die Aktion ein. Alternativ können Nutzer Alexa auch um etwas bitten, zum Beispiel mit „Alexa, spiel das nächste Lied“.

Navigieren: Der Navigationsbildschirm macht mit einem Klick die Lieblingsorte, die in der Alexa-App gespeichert sind, verfügbar. Mit der Auswahl eines Ziels wird die voreingestellte Navigationsanwendung gestartet. Die Bitte „Alexa, gehe zurück in die Alexa-App“ führt zurück in die App. Alexa kann den Nutzer dann auch dabei unterstützen, neue Orte zu finden, beispielsweise mit „Alexa, suche nach einem Café in der Nähe“. Während Alexa die Antworten vorliest, zeigt der Automodus eine vereinfachte Liste mit den wichtigsten Informationen an, sodass der Nutzer entweder per Stimme oder mit einem Tipp auf den Bildschirm das nächste Ziel auswählen kann.

Kommunizieren: Der Kommunikationsbildschirm ermöglicht es, auf einfache Weise einen Anruf zu tätigen oder eine Ansage an andere Alexa-Geräte durchzuführen. Nutzer können wieder sowohl Alexa bitten als auch über den Bildschirm die Aktion auswählen. Der Automodus liefert eine leicht lesbare Liste der kürzlich getätigten Anrufe und bedienten Geräte. Wer seiner Familie eine kurze Nachricht schicken möchte, dass er oder sie gerade auf dem Heimweg ist, sagt einfach „Alexa, Drop In auf meinem Echo Show in der Küche“ oder tippt auf den Bildschirm und Alexa erledigt den Rest.

Musik abspielen: Der Bildschirm für die Wiedergabe zeigt die zuletzt mit einem beliebigen Alexa-Gerät abgespielten Medien und eine praktische Taste zum Abspielen oder Anhalten. Durch Auswählen eines der Elemente wird die Wiedergabe gestartet und der Bildschirm zeigt was derzeit abgespielt wird sowie wiederum spezifische Steuerelemente des abgespielten Mediums und des verwendeten Dienstes. So können Nutzer sich auch unterwegs einfach unterhalten lassen, indem sie Alexa ansprechen oder die Funktionen des Automodus per Touch nutzen.

Der Automodus wird in den kommenden Wochen für Android und iOS in Deutschland und Österreich eingeführt.