Die aktuelle Gesundheitskrise hatte zur Folge, dass Apple zahlreiche Apple TV+ Produktionen vorübergehend stoppen musste. Nach und nach geht es nun zurück ans Filmset. Wie nun bekannt wurde, setzen zwei weitere Serien ihre Produktion fort.

Apple TV+: Zwei weitere Produktionen gehen wieder in die Produktion

Erst kürzlich haben wir euch darüber informiert, dass die Produktion zur 2. Staffel von See im Oktober fortgesetzt wird. Auch die Arbeiten rund um Invasion laufen mittlerweile wieder und nun berichtet Deadline, dass die beiden britischen Serien „Suspicion“ und „Slow Horses“ weiter gedreht werden.

Los geht es in Kürze mit „Suspicion“ mit Uma Thurman in der Hauptrolle. Kurz darauf folgt Gary Oldmans „Slow Horses“. In dem Bericht hießt es, dass „Suspicion“ nahezu fertig gestellt war, bevor man die Produktion aufgrund von COVID-19 einstellen musste. Bei „Slow Horses“ war man zum Lockdown noch nicht so weit fortgeschritten und befand sich erst in der Vor-Produktion.

Seit dem 01. Juni erlaubt die britische Regierung wieder die Produktion von Film- und High-End-TV-Dramen, vorausgesetzt, die Crews befolgen die spezifischen Sicherheitsrichtlinien der British Film Commission. Die neueste Version dieser Richtlinien, die am 29. September in Kraft getreten ist, enthält hauptsächlich Details zur Überwachung auf COVID-19-Symptome am Set.

Es legt auch fest, dass soziale Distanzierung eingehalten werden muss, außer wenn es für die Produktion zwingend erforderlich ist. In solchen Situationen verlangt die britische Regierung, dass ein festes Team von Besatzungsmitgliedern in einer sogenannten Blase zusammenarbeitet. Die sogenannte Blase muss auch dann eingehalten werden, wenn Darsteller oder Crewmitglieder zum Filmen nach Großbritannien reisen.