Die Europäische Union plant weitreichende gesetzliche Maßnahmen, um große Technologieunternehmen zu zwingen, Daten mit Konkurrenten auszutauschen und ihre eigenen Apps und Dienste nicht zu bevorzugen, so ein neuer Bericht der Financial Times.

Der Digital Services Act

Als Teil ihres neuen Gesetzes über digitale Dienste (Digital Services Act) plant die EU, Unternehmen wie Apple, Amazon und Google zu zwingen, Kundendaten an kleinere Konkurrenten auszuhändigen. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Technologieunternehmen „die auf der Plattform gesammelten Daten … nicht für [ihre] eigenen kommerziellen Aktivitäten nutzen … es sei denn, sie [machen] sie gewerblichen Nutzern zugänglich, die in den gleichen kommerziellen Aktivitäten tätig sind“. Somit würden „Gatekeeper“-Plattformen, die ihre eigenen Online-Marktplätze betreiben, wie Apples App Store, einen Großteil der von ihnen gesammelten Daten nicht verwenden dürfen, da sie ihre Daten nicht teilen.

Am umstrittensten ist wohl, dass es großen Technologieunternehmen verboten werden könnte, ihre eigenen Apps und Dienste zu bevorzugen. In der jetzigen Form bedeutet dies, dass es den Unternehmen nicht erlaubt sein wird, eigene Apps auf ihren Geräten vorzuinstallieren. Es besteht auch die Ambition, Nutzern die Deinstallation vorinstallierter Apps zu erlauben.

Eine Umsetzung dieses Plans wäre ein schwerer Schlag für Apple und Google und würde zu grundlegenden Veränderungen in der Art und Weise führen, wie Betriebssysteme ausgeliefert werden. Es ist jedoch unklar, wie der Vertrieb z.B. eines iPhones ohne vorinstallierte Apps von Apple funktionieren würde, wenn vermutlich nicht einmal der App Store selbst vorinstalliert werden könnte, da es sich dann um eine „bevorzugte“ App handeln würde. Das Herunterladen von Apps oder die Nutzung von Diensten jeglicher Art auf iOS und Android müsste komplett überarbeitet werden, um dem Nutzer Wahlmöglichkeiten und Optionen von Drittanbietern auf jeder Ebene zu ermöglichen, ohne dabei die eigenen Apps und Dienste des Geräteherstellers zu bevorzugen.

Wir erinnern uns an dieser Stelle, als Microsoft die Nutzer seines Betriebssystems über die Alternativen zum hauseigenen Internet Explorer informieren musste und eine Download-Wahl zur Verfügung stellte. So wollte es die EU-Kommission vor rund 10 Jahren, und so hatte es das Unternehmen auch umsetzen müssen.

Das Gesetz enthält über 30 Paragraphen mit spezifischen Verboten und Verpflichtungen für große Technologieunternehmen. Die Vorgaben zielen darauf ab, die Macht und den Einfluss der Unternehmen einzuschränken. Es wird erwartet, dass das Gesetz bis Ende dieses Jahres vollständig veröffentlicht wird. Brüssel hofft Berichten zufolge, globale Standards für die digitale Wirtschaft einzuführen, den Wettbewerb zu verbessern und lang anhaltende Kartellverfahren zu verhindern.