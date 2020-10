Letzten Monat stellte Apple ein neu gestaltetes iPad Air mit schlankeren Rahmen vor. Ein genaues Veröffentlichungsdatum blieb uns das Unternehmen jedoch schuldig. Mit einem „Release im Oktober“ gab Apple lediglich einen groben Zeitrahmen an. Jetzt, wo wir den Kalender gerade frisch umgeblättert haben, zeigen sich auch schon die ersten Hinweise, dass der Marktstart kurz bevorsteht.

Laut einem Tweet des gut vernetzten Bloomberg-Reporters Mark Gurman, „trudeln derzeit die Apple-Marketingmaterialien für das neue iPad Air in den Einzelhandelsgeschäften ein, was eine Markteinführung eher früher als später nahelegt“.

Apple marketing materials for the new iPad Air are starting to land at retail stores, suggesting a launch sooner rather than later. Apple said October, which is tomorrow — so not a surprise.

— Mark Gurman (@markgurman) September 30, 2020