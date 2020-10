Ab sofort steht ein weiteres Spiel exklusiv auf Apple Arcade bereit. „Slash Quest!“ des kanadischen Indie Spiele-Entwicklers Noodlecake Studios kann ab sofort heruntergeladen und gezockt werden. Apple Arcade-Gamer können sich auf ein einzigartiges Abenteuerspiel freuen, bei dem Sie in die Fußstapfen eines mystischen Ritters treten und sich in nervenaufreibenden Herausforderungen und Einzelkämpfen beweisen müssen.

„Slash Quest!“ neu auf Apple Arcade

„Slash Quest!“ steht ab sofort auf Apple Arcade zum Download bereit. Das Abenteuerspiel bietet unter anderem eine einzigartig wachsende Schwertmechanik, anpassbare Steuerelemente, 12 einzigartige Levels, einzigartige Bosskämpfe, 8 schöne Charaktere und Geschichte, Dutzende von Nebenquests und Herausforderungen, 12 aktualisierbare Fähigkeiten, um dein Spielerlebnis anzupassen, über 20 kosmetische Sammlerstücke, Integration von Mini-Spielen und Game Center-Bestenlisten und Original Soundtrack von Breakmaster Cylinder.

Verschiedene Spiele-Updates

Für die folgenden Spiele wurden vor Kurzem neue Updates bereit gestellt.

‎Overland Entwickler: Finji Preis: Exklusiv bei  Arcade

Ausblick auf South of the Circle

In Kürze startet South of the Circle auf Apple Arcade. Das Spiel wird wie folgt beschrieben

Peter, ein Wissenschaftler der Universität Cambridge, stolpert auf der Suche nach Hilfe und mit der Kälte kämpfend von der Absturzstelle weg. Als seine Bemühungen, dem Eis zu entkommen, in Verzweiflung umschlagen, verwischen allmählich die Grenzen zwischen seiner Vergangenheit und der Gegenwart. Im Zentrum steht die Liebesgeschichte zwischen den Kollegen Peter und Clara in der Zeit des Kalten Kriegs. South of the Circle ist ein Abenteuerspiel in Erzählform, in dem es um Erinnerung, Überleben und die Folgen einer nicht bewältigten Vergangenheit geht.

Tipp: South of the Circle steht zwar noch nicht bereit, allerdings könnt ihr euch benachrichtigen lassen. Klickt man in der „Bald erhältlich“-Übersicht auf „Laden“ wird man automatisch benachrichtigt, sobald das Spiel verfügbar ist.