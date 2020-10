Vor Kurzem haben wir das Oktober-Kalenderblatt von unserem Kalender abgerissen haben. Dies bedeutet gleichzeitig, dass das dritte Quartal hinter uns liegt und Apple in Kürze seine frischen Quartalsergebnisse bekanntgeben wird. Der Hersteller aus Cupertino hat nun bestätigt, dass er seine Zahlen am 29. Oktober 2020 offenlegen wird.

Apple hat heute offiziell bekannt gegeben, dass das Unternehmen am 29. Oktober seine Quartalszahlen für das fiskalische Q4/2020 verkünden wird. Lasst euch nicht irritieren. Das Apple Q4/2020 umfasst das kalendarische Q3/2020 und somit die Monate Juli, August und September 2020.

FY 20 Fourth Quarter Results. Apple’s conference call to discuss fourth fiscal quarter results is scheduled for Thursday, October 29, 2020 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.