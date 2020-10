Vor wenigen Tagen hat Apple die iOS 14.2 Beta 2 veröffentlicht. Bislang haben sich nur wenige, öffentliche Änderungen gezeigt. Eine Neuerung betrifft die Emojis. Mit dem X.2 Update erhalten Anwender neue Emojis mit an die Hand.

Video zeigt neue Emojis in iOS 14.2

Bereits im Sommer dieses Jahre kündigte Apple neue Emojis an, die ab Herbst verfügbar sein werden. Niemand hatte ernsthaft damit gerechnet, dass Apple diese mit iOS 14.0 implementiert. Genau wie in den vergangenen Jahren nutzt Apple X.1 bzw. X.2 Update, um die neuen Zeichen zu integrieren.

Zu den neuen Emojis gehören unter anderem Bodo, Ninja, Boomerang, Pinata, Lunge, anatomisches Herz, Biber und Münze. Auch die „italienischen Handgeste“ gehört zu den neuen Emojis.

Das Update enthält außerdem 55 Geschlechts- und Hauttonvarianten sowie neue geschlechtsspezifische Emojis, die als Alternative zu geschlechtsspezifischen Versionen verwendet werden können, z. B. Person mit Schleier und Person mit Smoking anstelle der aktuellen Optionen für Frauen und Männer.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nicht nur in iOS 14 und iPapdOS 14 werdet ihr die neuen Emojis wiederfinden, auch in watchOS 7 und macOS Big Sur werden diese implementiert. Das eingebundene Video gibt euch einen Vorgeschmack, was euch erwartet. Auch für 2021 gibt es bereits einen ersten Ausblick, was auf uns zukommen wird.