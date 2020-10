Das iPhone 12 ist noch nicht angekündigt und schon beschäftigt sich die Gerüchteküche mit dem Nachfolger. So teilt uns der Display-Experte Ross Young einige Erkenntnisse von Mizuho Securities mit. Demnach plant Apple vier iPhone 13 Modelle, wobei zwei davon mit 120 Hz ProMotion-Displays ausgestattet sein sollen. Zudem soll ein neues iPhone SE erst 2022 auf den Markt kommen. Dafür wird das Gerät dann aber auch mit 5G-Unterstützung und einem größeren Display aufwarten können.

Der bekannte Display-Analyst Ross Young hat sich wieder per Twitter gemeldet. Young hatte sich zuletzt vermehrt zu der Möglichkeit geäußert, ob das iPhone 12 ein 120Hz ProMotion-Display erhalten wird. Wie er erklärt hatte, wird die nächste Generation ein solches Display nicht bieten. Vielmehr soll es erst mit dem iPhone 13 – also nächstes Jahr – soweit sein.

Laut den neuen Gerüchten werden im nächsten Jahr vier neue Flaggschiff-Smartphones kommen – ein 5,4 Zoll und ein 6,1 Zoll iPhone 13 sowie ein 6,1 Zoll und ein 6,7 Zoll iPhone 13 Pro.

OLED-Display und 5G-Modem wird für die iPhone 13 Serie (sollte sie denn so heißen) ohnehin gesetzt sein. Viel interessanter ist da schon die Aussicht auf die Pro-Modelle, die laut dem Experten mit einem 120Hz Display aufwarten können. Dabei sollen die Displays die Bildfrequenz dank der ProMotion-Technolgie dynamisch an die jeweiligen Anforderungen anpassen.

Für die zwei günstigeren iPhone 13 Modelle soll es jedoch auch ein Upgrade geben. So steht hier der Einsatz der iPhone 12 Pro Max Kamera in Aussicht. Dafür werden für die Pro-Modelle größere Kamera-Sensoren erwartet. Alle neuen Geräte sollen wie gewohnt auf Face ID setzen.

Weiterhin heißt es, dass erst für Frühjahr 2022 ein iPhone SE der dritten Generation geplant ist. Das iPhone SE 3 wird voraussichtlich ein 6,1 Zoll LCD, Touch ID, Sub-6GHz 5G und die gleichen Dual-Kameras wie das iPhone 11 besitzen.

Das Gerücht lässt vermuten, dass das Gerät das Design des iPhone 11 aus dem Jahr 2019 widerspiegeln wird. Da es hier kein Face ID geben soll, müsste der Touch ID Sensor in die Ein/Aus-Taste wandern.

Most important development on the iPhone 13 models from my perspective will be ProMotion with variable refresh rates through LTPO adoption on the Pro models.

— Ross Young (@DSCCRoss) October 2, 2020